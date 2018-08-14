بالصور.. تدشين المركبة الجديدة لنقل كسوة الكعبة

نايف السالم(صدى):

قام الدكتور عبدالرحمن السديس، الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، بإطلاق المركبة الجديدة التي أُعدَّت خصيصًا لنقل كسوة الكعبة المشرفة، أمس الاثنين.

وعن جاهزية المركبة، كشفت الرئاسة العامة لشؤون الحرمين عن جاهزية المركبة الجديدة، مشيرة إلى أنها ستنطلق صباح يوم 9 ذي الحجة 1439هـ من مجمع الملك عبدالعزيز؛ لصناعة الكسوة، لتتوجه إلى المسجد الحرام محملة بالكسوة الجديدة.

يُذكر أن الرئاسة قد أعلنت قبل أيام قليلة، عن جاهزية مركبة جديدة لنقل كسوة الكعبة.