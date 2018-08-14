للنساء.. وظائف أكاديمية شاغرة بجامعة القصيم

فاطمة المالكي(صدى):

كشفت كلية العلوم والآداب – الأقسام العلمية بجامعة القصيم عن حاجتها إلى متعاونات ،وفقًا لنظام التعاون مع الكفاءات السعودية من غير منسوبي الجامعة للفصل الدراسي الأول من العام الجامعي 1440/1439هـ .

واشترطت أن تكون المتقدمة سعودية الجنسية وأن تكون حاصلة على شهادة ” بكالوريوس، ماجستير أو دكتوراه ” في تخصصات، الكيمياء والأحياء والإحصاء.

كما اشترطت ألا يقل تقديرالمتقدمة عن جيد جدًا في أي درجة علمية حصلت عليها وأن يكون تخصصها امتداداً للمراحل السابقة.

وعن المستندات المطلوبة ، تمثلت في : وثيقة التخرج ،والسجل الأكاديمي ،وصورة من المؤهلات العلمية ،وصورة من الخبرات العملية ” إن وجدت ” ، مع إرافاق السيرة الذاتية وصورة من إثبات الهوية ” بطاقة الهوية الوطنية أو سجل العائلة ” .

ويتم التقديم من خلال الرابط الـــــتالي من هــــــنا.