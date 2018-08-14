  • الثلاثاء 14

    أغسطس

  1. الرئيسية
  2. الاخبار المحلية
  3. طبيب نفسي يضع فرضيات لتفسير واقعة قذف أم لبناتها من الطابق السابع

طبيب نفسي يضع فرضيات لتفسير واقعة قذف أم لبناتها من الطابق السابع

طبيب نفسي يضع فرضيات لتفسير واقعة قذف أم لبناتها من الطابق السابع
نايف السالم(صدى):

على خلفية الواقعة المفجعة التي شهدتها جدة، أمس الأثنين، بعد إلقاء أم لبناتها الثلاثة من الطابق السابع، وضع استشاري في مجال الطب النفسي 4 فرضيات لتفسير دوافع الأم للإقدام على ارتكاب تلك الجريمة.

وأوضح الاستشاري نواف الحارثي، أنه من الممكن أن تكون الأم تعاني من اضطرابات نفسية سابقة، أو معانتها من اكتئاب حاد، أو انه لديها رغبة في الانتحار.

كما افترض الاستشاري، أنه من الممكن أن تكون مصابة بانفصام في الشخصية، مشيرًا إلى أنه قد تحيل الجهات المعنية الأم إلى الطب النفسي لتقييم حالتها.

إقرأ أيضًا:

الزوجان انفصلا ثم عادا من جديد.. تفاصيل جديدة عن الأم التي قذفت بناتها الثلاثة من الطابق السابع


الوسوم:

تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 18820 ] نشر منذ 1 ساعة

يكون خير

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *