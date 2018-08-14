طبيب نفسي يضع فرضيات لتفسير واقعة قذف أم لبناتها من الطابق السابع

نايف السالم(صدى):

على خلفية الواقعة المفجعة التي شهدتها جدة، أمس الأثنين، بعد إلقاء أم لبناتها الثلاثة من الطابق السابع، وضع استشاري في مجال الطب النفسي 4 فرضيات لتفسير دوافع الأم للإقدام على ارتكاب تلك الجريمة.

وأوضح الاستشاري نواف الحارثي، أنه من الممكن أن تكون الأم تعاني من اضطرابات نفسية سابقة، أو معانتها من اكتئاب حاد، أو انه لديها رغبة في الانتحار.

كما افترض الاستشاري، أنه من الممكن أن تكون مصابة بانفصام في الشخصية، مشيرًا إلى أنه قد تحيل الجهات المعنية الأم إلى الطب النفسي لتقييم حالتها.

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