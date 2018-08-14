بالفيديو.. الرعد والبرق يضربان خميس مشيط

أبها(صدى):

شهدت محافظة خميس مشيط، في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، أجواء رعدية وأمطار غزيرة.

ووثق عدد من الأهالي مقاطع فيديو لظاهرتي الرعد والبرق، وسط الأمطار الشديدة، داعين الله أن يجعلها أمطار خير.

يذكر أن الهيئة العامة للأرصاد الجوية، قد أصدرت تنبيها متقدمًا على منطقة عسير، بهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة، مصحوبة بزخات البرد ، وقد تؤدي إلى جريان السيول، مشيرة إلى استمرار الحالة حتى الساعة الثامنة من مساء اليوم الثلاثاء.