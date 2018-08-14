بالفيديو.. اختبار يمكن إجراؤه بالمنزل يرصد مرض التوحد خلال ثوان

روما(صدى):

استطاع باحثون ابتكار اختبارًا بصريًا بسيطًا يمكن من خلاله رصد مرض التوحد خلال ثوان معدودة، والذي يصعب تشخيصه بدقة عند الأطفال، من خلال الاختبارات التقليدية.

وبحسب الاختبار الذي ابتكره مختصون بجامعة ” بيزا ” ، فإنه إذا توسعت حدقة عين المشاهد أثناء مشاهدة الوهم البصري، الذي يتضمن نقاطًا بيضاء وسوداء، ويرى النقاط على شكل أسطوانة دوارة أو صفحتين ثابتتين من النقاط تتحركان من جانب إلى آخر، فمن المرجح أنه مصاب بالتوحد الخفيف.

أما الأشخاص الذين يرون الوهم كأوراق متحركة منفصلة ثنائية الأبعاد ،فإنهم يتميزون برؤية أكثر تفصيلاً، ما يجعلهم أكثر عرضة للإصابة باضطراب طيف التوحد (ASD)، ورؤية الوهم بهذه الطريقة ما سيؤدي إلى توسع حدقة العين، بينما ينتقل التركيز بين النقاط السوداء والبيضاء في النمط.

ويقول الباحثون إن الأفراد الذين يرون الوهم كعمود أسطواني ثلاثي الأبعاد، لن تتوسع حدقة عينهم لأنهم لا يركزون على الألوان الفردية، وهم أقل عرضة للإصابة بالتوحد.

وأشار الباحثون إلى إمكانية إجراء الاختبار في المنزل، ولكن ستكون هناك حاجة لشخص يراقب حدقة العين.