ضبط رجل عذب أبناء زوجته على طريقة ” مصاصى الدماء “

القاهرة(صدى):

تجرد زوج مصري من مشاعر الإنسانية والرحمة، مستخدمًا أبشع أساليب التعذيب مع طفلي زوجته.

وأقدم الزوج على ضرب الطفلين بالعصى وكيّهما بالنار وحرق جسديهما، وتعرض أحدهما لكسر مضاعف فى قفصه الصدري، وعضهما من الرقبة على طريقة مصاصي الدماء، بينما وقفت أمهما مكتوفة اليدين، بسبب تهديده لها.

وتمكن الأهالي من القبض على الزوج المتهم، وتسليمه إلى نقطة الشرطة، لاتخاذ الإجراءات القانونية حياله.

وتقول الأم أن زوجها طلب منها إيداع أطفالها في أحد الملاجئ، مشيرة إلى أنها عندما رفضت الاستجابة لطلبه، لجأ إلى تعذيبهما بوحشية، مضيفة: ” كان ينتهز فرصة غيابي عن المنزل ليقوم بالتعدي على أبنائي، وكان يمنعهم من الخروج للصلاة فى المسجد ” .