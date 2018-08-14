بالفيديو.. سارة الودعاني تهاجم فتاة في الطائرة خوفا على زوجها
انزعجت خبيرة المكياج السعودية سارة الودعاني بسبب تصرف غير لائق من فتاة مع زوجها أثناء وجودهما في الطائرة.
وأوضحت الودعاني في مقطع فيديو أن فتاة أصرت على التقاط الصور لزوجها، وأنها طلبت منها التوقف عن ذلك بأدب.
وأشارت إلى أن زوجها غطى وجهه بيديه ليمنع الفتاة من التقاط الصور له إلا أنها أصرت على ذلك، معربة عن استيائها الشديد من الموقف وانتهاك الخصوصية دون أي وجه حق.
alfahd42[ عدد التعليقات: 18012 ] نشر منذ 1 ساعة
يا وجه العنز وش يبي فيك الخبل
ابو عمار[ عدد التعليقات: 18803 ] نشر منذ 41 دقيقة
لا حول ولا قوة الا بالله
ايش تبي في زوجك تصوره
اكيد هدفها نشر صورته لانك مانعته من الضهور علنا
زائر[ عدد التعليقات: 538 ] نشر منذ 32 دقيقة
الله يعين رواد النت على هالكم العنز الهايتات مع تيوسها المنتهية صلاحيتها نتيجة لسريان دماء الخنازير في عروقها .
alfahd42[ عدد التعليقات: 18012 ] نشر منذ 23 دقيقة
لسريان دماء الخنازير في عروقها .
صدقت