بالفيديو.. سارة الودعاني تهاجم فتاة في الطائرة خوفا على زوجها

أميرة خالد(صدى):

انزعجت خبيرة المكياج السعودية سارة الودعاني بسبب تصرف غير لائق من فتاة مع زوجها أثناء وجودهما في الطائرة.

وأوضحت الودعاني في مقطع فيديو أن فتاة أصرت على التقاط الصور لزوجها، وأنها طلبت منها التوقف عن ذلك بأدب.

وأشارت إلى أن زوجها غطى وجهه بيديه ليمنع الفتاة من التقاط الصور له إلا أنها أصرت على ذلك، معربة عن استيائها الشديد من الموقف وانتهاك الخصوصية دون أي وجه حق.