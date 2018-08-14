بالفيديو.. حسن الصبحان: خربين لاعب جيد وليس مميز
قارن الإعلامي والناقد الرياضي حسن الصبحان، بين أداء كل من مهاجم نادي الهلال عمر خربين، وبين النيجيري أحمد موسى لاعب النصر.
وقال الصبحان في مقطع فيديو: ” خربين لاعب محظوظ انه لعب في الهلال ،والهلال يحتاج إلى مهاجم جلاد جبار ” مضيفًا : ” خربين لاعب جيد وليس مميز ” .
وعن أحمد موسى، قال : ” موسى مكسب للنصر وللكرة السعودية، ومافي وجه مقارنة بينه وبين خربين، المقارنة معدومة لصالح أحمد موسى ” .
وأكد أن موسى يعتمد على امكايناته وسرعته في خلق الفرص لتسجيل الأهداف، بينما خربين يقف في انتظار الفرصة تأتي له، قائلا : ” المهاجم الذي ينتظر الفرصة امكانياته محدودة ” .
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