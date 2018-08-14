بالفيديو.. حسن الصبحان: خربين لاعب جيد وليس مميز

ماجد محمد(صدى):

قارن الإعلامي والناقد الرياضي حسن الصبحان، بين أداء كل من مهاجم نادي الهلال عمر خربين، وبين النيجيري أحمد موسى لاعب النصر.

وقال الصبحان في مقطع فيديو: ” خربين لاعب محظوظ انه لعب في الهلال ،والهلال يحتاج إلى مهاجم جلاد جبار ” مضيفًا : ” خربين لاعب جيد وليس مميز ” .

وعن أحمد موسى، قال : ” موسى مكسب للنصر وللكرة السعودية، ومافي وجه مقارنة بينه وبين خربين، المقارنة معدومة لصالح أحمد موسى ” .

وأكد أن موسى يعتمد على امكايناته وسرعته في خلق الفرص لتسجيل الأهداف، بينما خربين يقف في انتظار الفرصة تأتي له، قائلا : ” المهاجم الذي ينتظر الفرصة امكانياته محدودة ” .