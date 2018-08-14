تركي آل الشيخ ينفي تفاوض بيراميدز مع لاعبي الأهلي: نحن نأتي البيوت من أبوابها
نفى المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للرياضة، والمستشار بالديوان الملكي صحة ما تردد من أنباء حول تفاوض نادي بيراميدز مع عدد من لاعبي الأهلي المصري.
وقال آل الشيخ في تدوينة له بموقع التواصل الاجتماعي ” فيس بوك ” : ” غير صحيح عن تفاوض بيراميدز مع لاعبين من النادي الاهلي ” .
وأضاف: ” أي لاعب نريده سيتم التفاوض مع مجلس إدارة نادية مباشرة … وهذا يشمل حتى انتقال اي لاعب لدوري السعودي ،و أي لاعب يستخدم اسم بيراميدز للضغط على فريقة لا مكان له عندنا، السماسرة بتعرض لكن نحن ناتي البيوت من ابوابها ” .
شخص جاهل و مستفز[ عدد التعليقات: 981 ] نشر منذ 1 ساعة
صدقني انني اخجل اني من هذا البلد اذا شفت وجهك! انت فشيله بل كارثه فكريه.
انت رئيس هيئة الرياضه السعوديه ولكنك تختار اللاعبين للانديه
وتختار من يتعاقدون معه ومن لا يتعاقدون معه.
وكمان تدفع من ميزانية الدولة لهذه العقود.
سلامات!!!!
وانت رئيس الاتحاد العربي للرياضه،
وفي نفس الوقت ترأس نادي مصري وتتفاوض على عقود اللاعبين له.
وايضا تدخل في مهاترات صحفيه مع رؤساء انديه عربية ومحليه.
ايش هذا؟
و يا ليتك شخص متواضع بما انك فارغ العقل،
الا متعالي وتتكلم كمن يملك الفقر والغنى للاخرين.
ولكن اسمحي لي اقولك انك لا شئ، مجرد صفيحة فارغه.