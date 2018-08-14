تركي آل الشيخ ينفي تفاوض بيراميدز مع لاعبي الأهلي: نحن نأتي البيوت من أبوابها

نواف السالم(صدى):

نفى المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للرياضة، والمستشار بالديوان الملكي صحة ما تردد من أنباء حول تفاوض نادي بيراميدز مع عدد من لاعبي الأهلي المصري.

وقال آل الشيخ في تدوينة له بموقع التواصل الاجتماعي ” فيس بوك ” : ” غير صحيح عن تفاوض بيراميدز مع لاعبين من النادي الاهلي ” .

وأضاف: ” أي لاعب نريده سيتم التفاوض مع مجلس إدارة نادية مباشرة … وهذا يشمل حتى انتقال اي لاعب لدوري السعودي ،و أي لاعب يستخدم اسم بيراميدز للضغط على فريقة لا مكان له عندنا، السماسرة بتعرض لكن نحن ناتي البيوت من ابوابها ” .