بالفيديو.. رد فعل نائب أمير مكة بعد اكتشاف عطل بإحدى برادات مشعر منى

نايف السالم(صدى):

وثق مقطع فيديو، لحظة تفحص نائب أمير منطقة مكة، الأمير عبدالله بن بندر، لبرادات الشرب بمشعر.

ووقف الأمير عبدالله بن بندر ليتفحص آلية تشغيل البرادات، ليفاجَأ بإحداها لا تعمل، فيقول: ” يعني هذا خربان؟! ” .

جاء ذلك خلال قيامه بجولة ميدانية في مشعر منى ، برفقته عدد من المسؤولين، واطمأن على جاهزية المخيمات، وتوافر وسائل السلامة فيها استعدادًا لاستقبال الحجاج يوم التروية وأيام التشريق.