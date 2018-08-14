بالفيديو.. رد فعل نائب أمير مكة بعد اكتشاف عطل بإحدى برادات مشعر منى
وثق مقطع فيديو، لحظة تفحص نائب أمير منطقة مكة، الأمير عبدالله بن بندر، لبرادات الشرب بمشعر.
ووقف الأمير عبدالله بن بندر ليتفحص آلية تشغيل البرادات، ليفاجَأ بإحداها لا تعمل، فيقول: ” يعني هذا خربان؟! ” .
جاء ذلك خلال قيامه بجولة ميدانية في مشعر منى ، برفقته عدد من المسؤولين، واطمأن على جاهزية المخيمات، وتوافر وسائل السلامة فيها استعدادًا لاستقبال الحجاج يوم التروية وأيام التشريق.
alfahd42[ عدد التعليقات: 17985 ] نشر منذ 20 دقيقة
الله يعينكم على القيام بخدمة حجاج بيت الله وهو شرف لكل مسلم