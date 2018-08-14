بالفيديو.. تعليق وزير الأوقاف المصري على خلع حلا شيحة الحجاب

أماني الغامدي(صدى):

على خلفية خلع الفنانة المصرية حلا شيحة للحجاب وعودتها للفن والتمثيل، ما تسبب في إثارة الجدل في الأيام القليلة الماضية، علّق وزير الأوقاف المصري الدكتور محمد مختار جمعة، على الأمر.

وقال جمعة، إن إكراه الناس على الدين أو الالتزام لا يجوز وليس له أصل في الشرع.

وأكد وزير الأوقاف المصري على جواز كشف المرأة للوجه والكفين، أما جسدها فهو عورة، مشيرًا إلى أن المرأة التي لا تلتزم بارتداء الحجاب ليس فيه إكراه والجميع له الحرية فيما يختار.