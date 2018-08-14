بالفيديو.. العاتي: وزيرة خارجية كندا علاقتها مع جواد ظريف مريبة

عادل الحربي (صدى):

أكد المحلل السياسي مبارك العاتي ،على أن وزيرة الخارجية الكندية لديها العديد من المواقف السلبية والفاضحة مع المملكة، والتحالف.

وأضاف ” العاتي ” في برنامج ” أحداث 24 ” المذاع عبر قناة ” أخبار 24 ” أن وزيرة الخارجية الكندية على علاقة مريبة بوزير الخارجية الإيراني جواد ظريف.

وأوضح أنها لا زالت متمسكة بتحسين علاقة إيران بالاتحاد الأوروبي، رغم ممارسات نظام الملالي.