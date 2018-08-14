بالفيديو.. العاتي: وزيرة خارجية كندا علاقتها مع جواد ظريف مريبة
أكد المحلل السياسي مبارك العاتي ،على أن وزيرة الخارجية الكندية لديها العديد من المواقف السلبية والفاضحة مع المملكة، والتحالف.
وأضاف ” العاتي ” في برنامج ” أحداث 24 ” المذاع عبر قناة ” أخبار 24 ” أن وزيرة الخارجية الكندية على علاقة مريبة بوزير الخارجية الإيراني جواد ظريف.
وأوضح أنها لا زالت متمسكة بتحسين علاقة إيران بالاتحاد الأوروبي، رغم ممارسات نظام الملالي.
درباويه[ عدد التعليقات: 128 ] نشر منذ 2 ساعتين
لبيك يا حسين اشهد ان عليا ولي الله
الله يحفظ ملكنا سلمان وولي عهده و ووطنا الغالي علينا وليخسأؤ الخاسؤون
alfahd42[ عدد التعليقات: 17985 ] نشر منذ 41 دقيقة
لبيت في حفره