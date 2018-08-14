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بالفيديو.. العاتي: وزيرة خارجية كندا علاقتها مع جواد ظريف مريبة

بالفيديو.. العاتي: وزيرة خارجية كندا علاقتها مع جواد ظريف مريبة
عادل الحربي (صدى):

أكد المحلل السياسي مبارك العاتي ،على أن وزيرة الخارجية الكندية لديها العديد من المواقف السلبية والفاضحة مع المملكة، والتحالف.

وأضاف ” العاتي ” في برنامج ” أحداث 24 ” المذاع عبر قناة ” أخبار 24 ” أن وزيرة الخارجية الكندية على علاقة مريبة بوزير الخارجية الإيراني جواد ظريف.

وأوضح أنها لا زالت متمسكة بتحسين علاقة إيران بالاتحاد الأوروبي، رغم ممارسات نظام الملالي.


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2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 128 ] نشر منذ 2 ساعتين

لبيك يا حسين اشهد ان عليا ولي الله
الله يحفظ ملكنا سلمان وولي عهده و ووطنا الغالي علينا وليخسأؤ الخاسؤون

[ عدد التعليقات: 17985 ] نشر منذ 41 دقيقة

لبيت في حفره

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