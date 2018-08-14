الإكوادوري إينر فالنسيا على أعتاب النصر

ماجد محمد(صدى):

كشفت الصحف المكسيكية، عن اقتراب المهاجم الدولي الإكوادوري إينر فالنسيا من الانتقال لصفوف النصر.

وقالت الصحف المكسيكية إن مهاجم نادي تايجرز أونال المكسيكي ” فالنسيا ” ، يقترب من التوقيع مع النصر، موضحة أنه يتبقى فقط تفاصيل بسيطة لحسم انتقاله لصفوف الأصفر.

وتوقعت الصحف المكسيكية أن اللاعب سيوقع عقد مع النصر بقيمة 10 مليون دولار وهو ما يعادل 37.5 مليون ريال ، خلال الأيام المقبلة.