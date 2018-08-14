” مياه القطيف ” تتوعد مواطن انتحل صفتها

عبدالعزيز القثامي(صدى):

منحت الإدارة العامة لخدمات المياه بمحافظة القطيف، اليوم الإثنين، مهلة لمواطن ثبتت انتحاله لصفة إدارة الـ ” برودكاست ” الخاص بها عبر تطبيقي ” واتساب ” و” إنستجرام “، أسبوعًا لإلغاء حسابه، محذرةً من التعامل مع أي حساب غير رسمي لها.

وتمكنت ” مياه القطيف ” في وقت سابق من تحديد هوية المواطن، الذي انتحل حسابها منذ 3 أسابيع، وذلك بعدما وردتهم شكاوى ورسائل من المستخدمين، تفيد بوجود حساب غير الحساب الأصلي لديهم يقوم بطرح معلومات تخصهم.

ومن جانبها توعّدت ” اللجنة الإعلامية ” ، منتحل الصفة الحكومية إلى استخدام الإدارة الحق النظامي في متابعة موضوع الانتحال، والتي قد تصل عقوبتها إلى السجن لمدة سنة وغرامة مالية قدرها 500 ألف ريال أو إحدى العقوبتين.

وأشار ” علي أبو قرين ” مدير التشغيل والصيانة بالفرع، إلى عدم مسؤولية الفرع عن أي حسابات أخرى تنتحل اسم ” مياه القطيف “، فيما أكّدت اللجنة الإعلامية أنها لا تملك من وسائل التواصل الاجتماعي إلا ” برودكاست ” واحدٍا يحمل الرقم 00966545331677، عبر تطبيق واتساب فقط.