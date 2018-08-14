الجمهور يهاجم شمس الكويتية بعد تصرفها مع مريضة سرطان

أماني الغامدي(صدى):

هاجم الجمهور، الفنانة شمس الكويتية، بعد إعلانها منح فستانها الذي ارتدته في الحفل الأخير لها إلى صاحبة أكثر تعليق مؤثر سيكتب على صورتها التي تنشرتها عبر تطبيق ” انستجرام ” .

وقالت في تعليقها على الصورة : ” “مش معقول كثرة الأسئلة الي وصلتني سناب وانستغرام وتويتر وحتى واتساب عن فستاني. هو تصميم maison.elegance وأنا كثير أشكرهم لأنهم خلصوه لي بيومين بس ” .

وأضافت: ” وأنا عندي مفاجأة لكم بنات الفستان راح يكون هدية مني للي تكتب تعليق تحت هذا البوست وتعمل منشن لدار الأزياء الي مصممينه والي راح تفوز هي الي راح تكتب أكثر تعليق مؤثر عن حاجتها للفستان وأكثر وحدة أحس هي محتاجته فعلاً هي الي راح تاخذه ” .

وانتقد الجمهور تصرف شمس الكويتية، معتبرين إياه متاجرة بمشاعر معجباتها، و زاد الأمر هجومًا بعد ما أعلنت فوز امرأة مصابة بالسرطان.

وجاء في تعليق الفائزة : ” أنا أحتاجه كي أحس أنني متميزة. ممكن قصتي ستبدو لك مكررة من كثر ما سمعنا مثلها. بالمختصر إمرأة أصيبت بالسرطان وفقدت جزءًا من جسدها وفقدت معه إحساسها بالأنوثة والجمال ” .

واستطردت: ” أجل إنه كليشي تقليدي لكنه بالنسبة إلي حدث غير كل شيء، غير نظرتي للحياة وللآخر. ستستغربين لكنني أصبحت أكثر تفاؤلاً وأكثر قوة. لذلك أريد الفستان لا لشيء فقط لأحس أنني متميزة. لكن بطريقة إيجابية هذه المرة ” .

من جانبها، عرضت شمس التعليق على حسابها معلقة: ” البنت الي فازت في المسابقة وأكثر كومنت أثر فيني. أتمنى لها الشفاء يارب. ويا ريت كنت أقدر أسوي لها أكثر… شكراً ” .