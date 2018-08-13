بالصور.. وزير الداخلية يرعى الحفل السنوي لاستعراض قوات أمن الحج والأجهزة المعنية بشؤون الحج والحجاج

سليمان الطويرقى(صدى):

رعى صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية رئيس لجنة الحج العليا، اليوم الحفل السنوي لاستعراض قوات أمن الحج والأجهزة المعنية بشؤون الحج والحجاج المشاركة في تنفيذ الخطة العامة لموسم حج هذا العام 1439 هـ.

وكان في استقبال سمو وزير الداخلية لدى وصوله معسكر قوات الطوارئ الخاصة في مكة المكرمة، صاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة، ومعالي مساعد وزير الداخلية لشؤون العمليات المشرف على الأمن العام رئيس اللجنة الأمنية بالحج الفريق أول سعيد بن عبدالله القحطاني، ومعالي قائد قوات الطوارئ الخاصة قائد قوات أمن الحج الفريق أول خالد بن قرار الحربي.

وفور وصول سموه عزف السلام الملكي.

وبعد أن أخذ سمو وزير الداخلية مكانه في المنصة الرئيسة بدئ الحفل بتلاوة آيات من الذكر الحكيم.

ثم ألقى معالي الفريق أول سعيد القحطاني كلمة قال فيها : ” لقد باشرت القوات مهامها في مكة المكرمة، والمشاعر المقدسة، والمدينة المنورة، وفي كل المنافذ، وعلى كل الطرق المؤدية إلى مناطق الحج، وشعارهم الذي يفتخرون به أن خدمة ضيوف الرحمن مهمة مقدسة، وشرف عظيم يستمدونه من عقيدتهم الدينية الصادقة، وتنفيذهم لتوجيهات قائدهم الأعلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ، ومتابعة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع وبإشراف مباشر من سمو وزير الداخلية ” .

وأكد معاليه في كلمته على جاهزية قوات الأمن لأداء مهامها للمحافظة على أمن وسلامة حجاج بيت الله الحرام وتيسير أداؤهم للمناسك بالتعاون والتنسيق المستمر مع جميع الوزارات والمصالح الحكومية والأهلية المعنية.

إثر ذلك بدأ العرض العسكري بمشاركة كافة قوات أمن الحج المعنية بتنفيذ خطط وتنظيمات المحافظة على أمن وسلامة ضيوف الرحمن ، حيث وقف سمو وزير الداخلية رئيس لجنة الحج العليا على جاهزية جميع القطاعات المشاركة في مهمة أمن الحج لتنفيذ مهامها لتوفير أقصى درجات الأمن والأمان والسلامة لضيوف الرحمن .

بعد ذلك استعرضت الآليات والمدرعات الخاصة وطيران الأمن أمام سمو وزير الداخلية.

ثم أديت فرضية ” أنا مستعد ” للتصدي للعنف المسلح والتي أظهرت الاحترافية القتالية العالية التي يتميز بها رجال الأمن بالمملكة في مكافحة الإرهاب.

وفي ختام الحفل عزف السلام الملكي، ثم غادره سموه مقر الحفل مودعاً بالحفاوة والترحيب.

حضر الحفل صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن خالد بن فيصل بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة المدينة المنورة، وصاحب السمو الأمير خالد بن عبدالعزيز بن عياف وزير الحرس الوطني، وصاحب السمو الأمير خالد بن سعود بن خالد، وعدد من أصحاب المعالي الوزراء أعضاء لجنة الحج العليا، وأعضاء لجنة الحج المركزية وقادة القطاعات الأمنية.