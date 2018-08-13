شركة سيمينس تعلن عن وظائف شاغرة بالرياض وجدة

فاطمة المالكي(صدى):

أتاحت شركة سيمينس الألمانية الدولية ” SIEMENS ” وظائف هندسية وإدارية شاغرة للسعوديين والمقيمين، لحمَلة درجة البكالوريوس ودرجة الماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة وعدد من مشاريعها بالمملكة.

وأوضحت شركة سيمينس أن العمل سيكون في الرياض، وجدة، مبينة أنّ الوظائف المتاحة على مسمى أخصائي دعم- مترجم (الرياض)، ومهندس المناقصات/ المبيعات- إدارة الطاقة (جدة)، و مساعد مدير الاستشارات المالية التجارية (الرياض)، و مدير نجاح العملاء (الرياض).

وأضافت الشركة، أن التقديم سيبدأ من تاريخ 13 أغسطس 2018 م عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، مشيرة إنه للتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، يمكن الدخول على الرابطhttps://jobs.siemens