زوج يسجل فيديوهات لزوجته أثناء ممارستها الرذيلة
أوقفت الجهات الأمنية بالمغرب، امرأة متزوجة للاشتباه في تورطها بعلاقة غير شرعية مع أحد الأشخاص.
وكانت البداية، مع زوج المرأة الذي شك في سلوكها ومن ثم ظل يراقبها فترة من الوقت، ووثَّق فيديوهات وتسجيلات صوتية لها بمثابة أدلة على خيانتها.
وتأكدت الجهات الأمنية من التحريات وتحقيقاتها مع المرأة وعشيقها الذي يعمل في محل تجاري، أنهما مارسا الرذيلة معًا خارج إطار الزواج.
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 51883 ] نشر منذ 4 ساعات
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ,,
ابوفهد الحبلاني العنزي[ عدد التعليقات: 2105 ] نشر منذ 4 ساعات
إنا لله وإنا إليه راجعون
استغفر الله العظيم من كل ذنب عظيم
ولاحول ولا قوة الا بالله العلي العظيم
ابو ماجد[ عدد التعليقات: 278 ] نشر منذ 4 ساعات
لماذا دائما ياصدي اخبار جرائم الشرف والخيانة والاغتصابات في المغرب فقط
رد.. لا احنا اخبارنا بتبقى فى كل العالم مش المغرب وبس
alfahd42[ عدد التعليقات: 17985 ] نشر منذ 3 ساعات
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ,,
استغفر الله العظيم من كل ذنب عظيم
ليه الاخبار هذه مانبيها
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 32057 ] نشر منذ 2 ساعتين
لازم تهتم بزوجتك وتحسسها بقيمتها عندك
وتعطيها كل الحب والحنان
لأنك إن لم تفعل سيفعل ذلك شخص آخر😐
درباويه[ عدد التعليقات: 128 ] نشر منذ 2 ساعتين
كيف يمارس الرذيله مع زوجته فهموني؟ يعني يجامعها خلفي والا كيف 🤔
أبو مها[ عدد التعليقات: 186 ] نشر منذ 1 ساعة
تعجبني تحليلاتك يالقرني
لو الغلط من الرجال يلومون الحرمة لو انتي كذا ولو أنتي كذا بس الحرمة لا
الخيانة مالها تبرير لكن يوم تبررون برروا للحرمة كما الرجال
لأنها هي أشد عاطفة منه والله يسنر علينا
دآنـــــــہہ[ عدد التعليقات: 16930 ] نشر منذ 1 ساعة
يالله سترك دنيا واخره
زائر[ عدد التعليقات: 1650 ] نشر منذ 1 ساعة
تنارس الرذيله مع صاحبها
فنــان[ عدد التعليقات: 39 ] نشر منذ 1 ساعة
درباوية
يقولك زوجها وثق خيانتها مع عشيقها
alfahd42[ عدد التعليقات: 17985 ] نشر منذ 33 دقيقة
ok