  • الثلاثاء 14

    أغسطس

  1. الرئيسية
  2. منوعات
  3. زوج يسجل فيديوهات لزوجته أثناء ممارستها الرذيلة

زوج يسجل فيديوهات لزوجته أثناء ممارستها الرذيلة

زوج يسجل فيديوهات لزوجته أثناء ممارستها الرذيلة
مليكة فؤاد(صدى):

أوقفت الجهات الأمنية بالمغرب، امرأة متزوجة للاشتباه في تورطها بعلاقة غير شرعية مع أحد الأشخاص.

وكانت البداية، مع زوج المرأة الذي شك في سلوكها ومن ثم ظل يراقبها فترة من الوقت، ووثَّق فيديوهات وتسجيلات صوتية لها بمثابة أدلة على خيانتها.

وتأكدت الجهات الأمنية من التحريات وتحقيقاتها مع المرأة وعشيقها الذي يعمل في محل تجاري، أنهما مارسا الرذيلة معًا خارج إطار الزواج.


11 تعليق

[ عدد التعليقات: 51883 ] نشر منذ 4 ساعات

لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ,,

[ عدد التعليقات: 2105 ] نشر منذ 4 ساعات

إنا لله وإنا إليه راجعون

استغفر الله العظيم من كل ذنب عظيم

ولاحول ولا قوة الا بالله العلي العظيم

[ عدد التعليقات: 278 ] نشر منذ 4 ساعات

لماذا دائما ياصدي اخبار جرائم الشرف والخيانة والاغتصابات في المغرب فقط
رد.. لا احنا اخبارنا بتبقى فى كل العالم مش المغرب وبس

[ عدد التعليقات: 17985 ] نشر منذ 3 ساعات

لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ,,
استغفر الله العظيم من كل ذنب عظيم
ليه الاخبار هذه مانبيها

[ عدد التعليقات: 128 ] نشر منذ 2 ساعتين

كيف يمارس الرذيله مع زوجته فهموني؟ يعني يجامعها خلفي والا كيف 🤔

[ عدد التعليقات: 186 ] نشر منذ 1 ساعة

تعجبني تحليلاتك يالقرني
لو الغلط من الرجال يلومون الحرمة لو انتي كذا ولو أنتي كذا بس الحرمة لا
الخيانة مالها تبرير لكن يوم تبررون برروا للحرمة كما الرجال
لأنها هي أشد عاطفة منه والله يسنر علينا

[ عدد التعليقات: 1650 ] نشر منذ 1 ساعة

تنارس الرذيله مع صاحبها

[ عدد التعليقات: 39 ] نشر منذ 1 ساعة

درباوية
يقولك زوجها وثق خيانتها مع عشيقها

[ عدد التعليقات: 17985 ] نشر منذ 33 دقيقة

ok

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *