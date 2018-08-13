بالفيديو..الأهلي المصري يتعادل سلبيًا أمام النجمة اللبناني بالبطولة العربية
تعادل النادي الأهلي المصري مع نظيره النجمة اللبناني، سلبيًا، في المباراة التي أقيمت بينهما على ملعب “برج العرب”، في ذهاب دور الـ32 من البطولة العربية، اليوم الإثنين.
ويذكر أن التعادل السلبي أدى إلى تأجيل حسم المتأهل إلى دور الـ16 من البطولة إلى لقاء العودة بين الأهلي المصري والنجمة اللبناني.
نهاية اللقاء بالتعادل السلبي بين الأهلي المصري والنجمة اللبناني
#كأس_العرب_للأندية_الأبطال#أبطال_العرب#الأهلي_النجمة pic.twitter.com/8FHJMI5yaB
— قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) ١٣ أغسطس ٢٠١٨
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