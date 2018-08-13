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بالفيديو..الأهلي المصري يتعادل سلبيًا أمام النجمة اللبناني بالبطولة العربية

بالفيديو..الأهلي المصري يتعادل سلبيًا أمام النجمة اللبناني بالبطولة العربية
نواف السالم(صدى):

تعادل النادي الأهلي المصري مع نظيره النجمة اللبناني، سلبيًا، في المباراة التي أقيمت بينهما على ملعب “برج العرب”، في ذهاب دور الـ32 من البطولة العربية، اليوم الإثنين.

ويذكر أن التعادل السلبي أدى إلى تأجيل حسم المتأهل إلى دور الـ16 من البطولة إلى لقاء العودة بين الأهلي المصري والنجمة اللبناني.

 

 


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