شركة التصنيع الوطنية توفر وظائف هندسية شاغرة

فاطمة المالكي(صدى):

كشفت شركة التصنيع الوطنية عبر موقعها الإلكتروني عن توفّر عدد من الوظائف الهندسية الشاغرة، لحمَلة درجة البكالوريوس وشهادة الدبلوم في عدد من التخصصات.

وأكدت شركة التصنيع الوطنية أن العمل سيكون بفروع الشركة في كل من الجبيل، وينبع، مضيفة أن الوظائف المتاحة وفق المسميات مهندس معدات ثابتة (الجبيل)، ومهندس معدات دوارة (الجبيل)، و أخصائي أدوات وأجهزة (الجبيل)، ومهندس ميكانيكي (الجبيل)، و مهندس أول تشغيل (ينبع)، و أخصائي كهربائي (الجبيل)، ومشرف ميكانيكي (الجبيل).

وأضافت الشركة بأنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 13 أغسطس 2018م، مشيرة إلى أنه للتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي هنـــــا .