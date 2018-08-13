الشاب فهد يروي تفاصيل مصادفته لسمو ولي العهد على الطريق

نايف السالم(صدى):

وصف الشاب فهد العبداللطيف، الذي ظهر في مقطع فيديو له خلال مصادفته لصاحب السمو الملكي ولي العهد، على أحد طرق المملكة، اللحظة بأنها : ” ثمينة لا تنسى ” .

وكان الشاب الأصم، قد صادف سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، ووثَّق اللحظة في مقطع فيديو، حيث قال له سمو الأمير : ” تامر علي شيء ” ، إلا أن ” فهد ” لم يسمع ما قاله سموه له.

وأكد ” فهد ” أن ابنه عمر الذي كان بجواره في السيارة، شرح له ما قاله سمو الأمير بلغة الإشارة، مضيفًا : ” لكنني ودعته سريعاً لجهلي بتفاصيل الحدث الخاطف ” .

وأضاف ” كنت مع عائلتي وكلهم كانوا فرحين بهذه الصدفة لكني تمنيت أن أوصل صوتي لولي العهد ” .

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