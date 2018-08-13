الشاب فهد يروي تفاصيل مصادفته لسمو ولي العهد على الطريق
وصف الشاب فهد العبداللطيف، الذي ظهر في مقطع فيديو له خلال مصادفته لصاحب السمو الملكي ولي العهد، على أحد طرق المملكة، اللحظة بأنها : ” ثمينة لا تنسى ” .
وكان الشاب الأصم، قد صادف سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، ووثَّق اللحظة في مقطع فيديو، حيث قال له سمو الأمير : ” تامر علي شيء ” ، إلا أن ” فهد ” لم يسمع ما قاله سموه له.
وأكد ” فهد ” أن ابنه عمر الذي كان بجواره في السيارة، شرح له ما قاله سمو الأمير بلغة الإشارة، مضيفًا : ” لكنني ودعته سريعاً لجهلي بتفاصيل الحدث الخاطف ” .
وأضاف ” كنت مع عائلتي وكلهم كانوا فرحين بهذه الصدفة لكني تمنيت أن أوصل صوتي لولي العهد ” .
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