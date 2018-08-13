وظائف شاغرة في الاتصالات السعودية

فاطمة المالكي(صدى):

أطلقت شركة الاتصالات السعودية، وظائف هندسية وإدارية شاغرة للرجال، لحمَلة درجة البكالوريوس في عدد من التخصصات، مع وجود خبرات سابقة؛ وذلك للعمل في مقر الشركة الرئيس، وبفروعها في مدينة الرياض.

وأوضحت الشركة أنّ الوظائف المتاحة على مسمى: مهندس أول تصميم مراقبة شبكات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات: درجة البكالوريوس في تخصصات: علوم الكمبيوتر، تكنولوجيا المعلومات، أو المجالات ذات الصلة، مهندس أول إدارة أمن تكنولوجيا المعلومات والاتصالات: درجة البكالوريوس في تخصص علوم الحاسب الآلي، أو المجالات ذات الصلة.

كما تضمنت : أخصائي تحليل الأعمال: درجة البكالوريوس في تخصص إدارة الأعمال، أو المجالات ذات الصلة، أخصائي المشروع الفني: درجة البكالوريوس في تخصص الهندسة، في المجالات التقنية ذات الصلة.

لمعرفة التفاصيل أضغط هنا :https://stccareers.taleo.net