الكشف عن مواعيد المؤتمرات الصحفية لمدربي الهلال والاتحاد قبيل كأس السوبر

نواف السالم(صدى):

أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم، اليوم الإثنين، عن مواعيد المؤتمرات الصحافية لمدربي فريقي ” الهلال والاتحاد ” للحديث عن استعداد الفريقان لمباراة السوبر السعودي على كأس الهيئة العامة للرياضة.

وأوضح ” الاتحاد ” ، عبر موقعه الرسمي، أن المؤتمرات ستعقد في قاعة المركز الإعلامي في ملعب ” كوينز بارك رينجرز ” بالعاصمة البريطانية لندن، يوم الجمعة القادم 17 أغسطس.

وأشار ” الاتحاد ” ، إلى أنه من المقرر البدء في مؤتمر مدرب فريق الهلال ” جورجي جيسوس ” عند الرابعة والنصف مساءً بتوقيت لندن، حيث ستبدأ الحصة التدريبية الأخيرة للفريق على ملعب المباراة في الخامسة مساءً.

فيما حدد موعد مدرب الفريق الاتحادي ” رامون دياز ” عند السادسة مساءً، قبل أن يجري الفريق حصته التدريبية الأخيرة على ملعب المباراة عند السادسة والنصف مساء.