الكشف عن مواعيد المؤتمرات الصحفية لمدربي الهلال والاتحاد قبيل كأس السوبر
أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم، اليوم الإثنين، عن مواعيد المؤتمرات الصحافية لمدربي فريقي ” الهلال والاتحاد ” للحديث عن استعداد الفريقان لمباراة السوبر السعودي على كأس الهيئة العامة للرياضة.
وأوضح ” الاتحاد ” ، عبر موقعه الرسمي، أن المؤتمرات ستعقد في قاعة المركز الإعلامي في ملعب ” كوينز بارك رينجرز ” بالعاصمة البريطانية لندن، يوم الجمعة القادم 17 أغسطس.
وأشار ” الاتحاد ” ، إلى أنه من المقرر البدء في مؤتمر مدرب فريق الهلال ” جورجي جيسوس ” عند الرابعة والنصف مساءً بتوقيت لندن، حيث ستبدأ الحصة التدريبية الأخيرة للفريق على ملعب المباراة في الخامسة مساءً.
فيما حدد موعد مدرب الفريق الاتحادي ” رامون دياز ” عند السادسة مساءً، قبل أن يجري الفريق حصته التدريبية الأخيرة على ملعب المباراة عند السادسة والنصف مساء.
نوير[ عدد التعليقات: 1207 ] نشر منذ 4 ساعات
بالتوفيق
ابو خالد[ عدد التعليقات: 278 ] نشر منذ 4 ساعات
كاس السوبر بين الاتحاد والهلال لعبة المدربين من يتفوق المدرسة الارجنتينيه او البرتغاليه مدرب الفريق الاتحادي ” رامون دياز او مدرب الهلال جورجي جيسوس في اعتقادي الكفة تميل في صالح رامون دياز لانه ادري باسرار البيت الهلالي من قبل اثناء فترة تدريبه للزعيم
↩ابو تركي[ عدد التعليقات: 2874 ] نشر منذ 3 ساعات
الهلال والاتحاد يستاهلون
ان شاءالله البطولة هلاليلة😘💙
alfahd42[ عدد التعليقات: 17985 ] نشر منذ 3 ساعات
موفقين جميعا