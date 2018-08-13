  • الثلاثاء 14

    أغسطس

  1. الرئيسية
  2. اخبار رياضية
  3. الكشف عن مواعيد المؤتمرات الصحفية لمدربي الهلال والاتحاد قبيل كأس السوبر

الكشف عن مواعيد المؤتمرات الصحفية لمدربي الهلال والاتحاد قبيل كأس السوبر

الكشف عن مواعيد المؤتمرات الصحفية لمدربي الهلال والاتحاد قبيل كأس السوبر
نواف السالم(صدى):

أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم، اليوم الإثنين، عن مواعيد المؤتمرات الصحافية لمدربي فريقي ” الهلال والاتحاد ” للحديث عن استعداد الفريقان لمباراة السوبر السعودي على كأس الهيئة العامة للرياضة.

وأوضح ” الاتحاد ” ، عبر موقعه الرسمي، أن المؤتمرات ستعقد في قاعة المركز الإعلامي في ملعب ” كوينز بارك رينجرز ” بالعاصمة البريطانية لندن، يوم الجمعة القادم 17 أغسطس.

وأشار ” الاتحاد ” ، إلى أنه من المقرر البدء في مؤتمر مدرب فريق الهلال ” جورجي جيسوس ” عند الرابعة والنصف مساءً بتوقيت لندن، حيث ستبدأ الحصة التدريبية الأخيرة للفريق على ملعب المباراة في الخامسة مساءً.

فيما حدد موعد مدرب الفريق الاتحادي ” رامون دياز ” عند السادسة مساءً، قبل أن يجري الفريق حصته التدريبية الأخيرة على ملعب المباراة عند السادسة والنصف مساء.


الوسوم:

4 تعليقات

[ عدد التعليقات: 1207 ] نشر منذ 4 ساعات

بالتوفيق

[ عدد التعليقات: 278 ] نشر منذ 4 ساعات

كاس السوبر بين الاتحاد والهلال لعبة المدربين من يتفوق المدرسة الارجنتينيه او البرتغاليه مدرب الفريق الاتحادي ” رامون دياز او مدرب الهلال جورجي جيسوس في اعتقادي الكفة تميل في صالح رامون دياز لانه ادري باسرار البيت الهلالي من قبل اثناء فترة تدريبه للزعيم

[ عدد التعليقات: 2874 ] نشر منذ 3 ساعات

الهلال والاتحاد يستاهلون
ان شاءالله البطولة هلاليلة😘💙

[ عدد التعليقات: 17985 ] نشر منذ 3 ساعات

موفقين جميعا

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *