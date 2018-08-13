” عبدالرحمن بن مساعد ” يعرض هدية لمن يستطيع استرداد ساعته المسروقة في أوروبا

علي القحطاني (صدى):

أعلن الأمير عبدالرحمن مساعد رئيس نادي الهلال السابق، عن “ساعة هدية” لمن يعثر على الساعة التي سُرقت منه في إحدى المدن الأوروبية.

وأكد الأمير أن ثمن الساعة 1500 دولار، وأن قيمتها ليست في قيمتها المادية، ولكن في قيمتها المعنوية، لأنها هدية من ابنته.

وجاء ذلك ردًا على متابع له عبر “تويتر”، وجّه له سؤالاً عن مقابل إعادة الساعة له والقبض على الحرامي، ليرد الأمير ساخراً بأن له مكافأة ساعة مثلها شرط أن يكون معها الحرامي.