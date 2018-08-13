” عبدالرحمن بن مساعد ” يعرض هدية لمن يستطيع استرداد ساعته المسروقة في أوروبا
أعلن الأمير عبدالرحمن مساعد رئيس نادي الهلال السابق، عن “ساعة هدية” لمن يعثر على الساعة التي سُرقت منه في إحدى المدن الأوروبية.
وأكد الأمير أن ثمن الساعة 1500 دولار، وأن قيمتها ليست في قيمتها المادية، ولكن في قيمتها المعنوية، لأنها هدية من ابنته.
وجاء ذلك ردًا على متابع له عبر “تويتر”، وجّه له سؤالاً عن مقابل إعادة الساعة له والقبض على الحرامي، ليرد الأمير ساخراً بأن له مكافأة ساعة مثلها شرط أن يكون معها الحرامي.
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 51883 ] نشر منذ 4 ساعات
دور العوض من الله ، ياسمو الامير ,,
لا يهمونك انا مجنونك[ عدد التعليقات: 1962 ] نشر منذ 4 ساعات
يعني نتفك وسرى ونت فاغر
alfahd42[ عدد التعليقات: 17985 ] نشر منذ 4 ساعات
سلامات يا سمو الامير
ابو ماجد[ عدد التعليقات: 278 ] نشر منذ 4 ساعات
وجاء ذلك ردًا على متابع له عبر “تويتر”، وجّه له سؤالاً عن مقابل إعادة الساعة له والقبض على الحرامي، ليرد الأمير ساخراً بأن له مكافأة ساعة مثلها شرط أن يكون معها الحرامي.ضحكتني من الصبح يا شبيه الريح وانا منكد وزعلان
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 32057 ] نشر منذ 2 ساعتين
😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂