بالفيديو.. عرض عسكري لقوات تأمين الحج وأبرز لقطات التصدي للإرهاب

علي القحطاني (صدى):

أظهر مقطع فيديو عرضًا عسكريًا لقوات أمن الحج يتضمن الآليات وطيران الأمن المستخدمة لتغطية الحالات الأمنية المختلفة، ذات التخصصات المتنوعة، وذلك لتأمين وفود ضيوف الرحمن في ساحة المشاعر المقدّسة.

جاء ذلك ضمن الحفل السنوي لاستعراض قوات أمن الحج والأجهزة المعنية بشؤون الحج والحجاج المشاركة في تنفيذ الخطة العامة لموسم حج هذا العام 1439هـ، اليوم الاثنين، بحضور ورعاية وزير الداخلية ورئيس اللجنة العليا للحج الأمير عبدالعزيز بن سعود.

وأبان الفيديو فرضية للتصدي للإرهاب باستخدام المهارات القتالية دون الأسلحة، ومن ثم التعامل مع حالات أمنية بحوزتها أسلحة مع اقتحام المبنى المتحصنة فيه، إلى جانب مشاركة طيران الأمن في تأمين ضيوف الرحمن.

و قام مساعد وزير الداخلية للعمليات الفريق سعيد القحطاني بإلقاء كلمة للقوات المشاركة، مشيرًا إلى مباشرة القوات مهامها في مكة المكرمة والمدينة المنورة بالتكامل مع كافة القطاعات والوزارات.