شركة بن زقر كورو توفر وظائف شاغرة للسعوديات

فاطمة المالكي(صدى):

أتاحت شركة بن زقر كورو المحدودة وظائف إدارية شاغرة للسعوديات، لحملة الدرجة الجامعية في عدد من التخصصات.

وأوضحت شركة بن زقر كورو أن العمل سيكون بمقر الشركة الرئيس في محافظة جدة، مبينة أنّ الوظائف المتاحة على مسمى محاسب، مساعد مدير العلامة التجارية أخصائي التعويضات والفوائد.

وأكدت الشركة، أنَّ التقديم سيبدأ من تاريخ 13 أغسطس 2018م، والتقديم حتى تاريخ 12 أكتوبر 2018م عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، مشيرة أنه للتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التاليhttps://careers.binzagrcoro.com