بالصور.. أهل مكة يعملون في ” الطوافة ” منذ مئات السنين فماذا يفعلون؟

نايف السالم(صدى):

اختص أبناء مكة المكرمة، بمهنة ” الطوافة ” ، حيث بدأوا ممارستها قبل مئات السنين، ومن ثم تطورت عبر العصور.

وكشف باحث هولندي في اللغات والثقافات الشرقية، يدعى سنوك هرخرونيه، عن تفاصيل عمل الطوافة والمطوفين، حيث كان الكاتب يعيش بين أبناء مكة المكرمة قبيل عام 1900م وبقى فيها لسنوات بعد إعلان إسلامه.

وذكر الكتاب، أن عمل الطوافة يقوم على تقاليد موروثة، كما أن شيخ الطائفة هو من يقرر قبول أعضاء جدد في المهنة بناء على صلاحية الأعضاء وكفاءتهم، واسم ” شيخ ” هو عادة يطلق على المطوف، بينما يطلَق على رئيس النقابة الخاصة بمطوفي كل بلد ” شيخ المشايخ ” .

وعن خدمات المطوف، فتقدم إلى شعب معين من تلك التي تأتي إلى مكة للحج أو العمرة، لذك فينبغي عليه معرفة لغة الحجاج و أحوالهم واهتماماتهم وشؤونهم الخاصة حتى يتمكن من مساعدتهم.

وأوضح الكتاب أن المطوف يقوم بـ: معرفة البواخر القادمة إلى جدة وخاصة التي تقل الحجاج الذين يتبعونه، ويذهب بنفسه أو يرسل ابنه عندما يكون الحجاج من الشخصيات المهمة، كما أنه يستقبل وصبيانه الحجاج عند نزولهم من البواخر ويحملون أمتعتهم كما يسهّلون إجراءات التفتيش من قبل موظفي الجمارك.

وينبغي على المطوف، أن يكون على علم بمدى بقائ الحجاج ومواصفات وأجرة السكن الذي يريدون، فيصحبهم إلى مكة حيث السكن والإقامة ويحصل على بعض المال من صاحب السكن مقابل اختياره لداره.

ويعمل بمثابة مرشد لهم، ويطلعهم على الأماكن التي ينبغي لهم زيارتها أو يرغب الحجاج في زيارتها، وكافة ما يجب عمله من أول الحج إلى أخره، ويقوم هو بمهمة إحضار الجمال والخيام والحطب وكافة الترتيبات اللازمة للسفر إلى عرفات كما يتولى إحضار الذبائح إلى منى، كما أنه يقوم بترتيبات إجراءات زيارة الحجاج للمدينة المنورة قبل الحج أو بعده.