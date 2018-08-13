بالصور.. حمزة إدريس: المنتخب تحت 21 يواصلون التدريبات ونستهدف أولمبياد طوكيو 2020

ماجد محمد(صدى):

واصل لاعبو المنتخب الوطني تحت 21 عامًا تدريباتهم اليوم الإثنين، في العاصمة الإندونيسية جاكرتا، ضمن تحضيراته للمشاركة في دورة الألعاب الآسيوية، التي يفتتح الأخضر فيها منافساته بلقاء منتخب إيران مساء بعد غدًا الأربعاء.

وأدى اللاعبين حصتهم التدريبية، والتي تركزت على تمارين لتطوير اللعب من وسط الملعب، إضافةً إلى تمارين البناء من الخلف، أعقبها مران خاص للمدافعين وآخر للمهاجمين.

ويختتم المنتخب الوطني تحت 21 عامًا، مساء غدٍ الثلاثاء تحضيراته لمباراته الافتتاحية بحصة مسائية.

ومن جانبه أوضح ” حمزة إدريس ” عضو مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم والمشرف العام على المنتخبات الوطنية السنية، أن المنتخب الوطني تحت 21 عامًا سيدخل للمنافسة في البطولة، بغض النظر عن مشاركته بلاعبين أقل بفارق عامين من العمر المحدد للاعبي المنتخبات المشاركة، مشيرًا إلى أن مشاركتهم في هذه البطولة تعد جزءًا منفصلًا من الإعداد لتصفيات دورة الألعاب الأولمبية (طوكيو 2020).

وتابع ” إدريس ” : ” مشروعنا يمتد حتى (طوكيو 2020)، لهذا شاركنا باللاعبين تحت سن 21 عامًا، لتحقيق الفائدة القصوى من المشاركة ضمن الأهداف الموضوعة في إدارة المنتخبات السنية، بإشراف ومتابعة من معالي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة الأستاذ ” تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ ” ، ودعم من مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم، ولدينا الرغبة في الفترة الحالية بتحقيق آمال وطموحات الشعب السعودي كافة من خلال مشاركتنا في دورة الألعاب الآسيوية ” .

ولفت ” إدريس ” ، إلى عدم سهولة المنافسة نظرًا للفوارق العمرية بين لاعبي الأخضر وبقية المنتخبات، بالإضافةً إلى عدم استفادة المنتخب الوطني من تواجد 3 لاعبين فوق السن القانوني وفقًا لأنظمة البطولة، مؤكدًا بالنظر إلى أن لدى اللاعبين تركيز عالٍ ورغبة كبيرة من اللاعبين لتقديم أفضل ما لديهم بهدف تحقيق الطموحات والآمال.