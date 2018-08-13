وظائف شاغرة في شركة زين للاتصالات

فاطمة المالكي(صدى):

أطلقت شركة زين السعودية للاتصالات المتنقلة، وظائف إدارية شاغرة للرجال، لحمَلة درجة البكالوريوس ودرجة الماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في كل من الرياض، وجدة.

وأوضحت الشركة، أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية: أخصائي أول اكتساب المواهب الرياض: درجة البكالوريوس في تخصصات: إدارة الأعمال، الموارد البشرية، أو ما يعادلها، محلل إدارة التعهيد جدة: درجة البكالوريوس في تخصصات: إدارة الأعمال، الموارد البشرية.

كما تضمنت الوظائف : خبير العمليات: درجة البكالوريوس في تخصصات: علوم الكمبيوتر، أو الهندسة، أو تكنولوجيا المعلومات، مدير إدارة الموقع الرياض: درجة البكالوريوس في تخصصات: الهندسة، وعلوم الكمبيوتر، ويفضل درجة الماجستير.

للتقديم أضغط هنـــــا .