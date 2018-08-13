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بالصور.. لاعبو الشباب يستأنفون تدريباتهم المسائية اليوم

بالصور.. لاعبو الشباب يستأنفون تدريباتهم المسائية اليوم
نواف السالم(صدى):

أعلن مجلس إدارة نادي الشباب، اليوم الإثنين، عن استئناف الفريق لتدريباته المسائية، على ملعب الأمير “خالد بن سلطان ” بقيادة مدرب الفريق ” ماريوس سوموديكا “، وذلك بعد عودة اللاعبين من راحة لمدة 3 أيام منحته لهم من قبل المدرب عقب فراغهم من معسكرهم الخارجي بجمهورية سلوفينيا.

وأكتفي ” ماريوس ” ، في حصته التدريبية بتمارين الإحماء وتسخين ولياقة بقيادة مدرب اللياقة ” كارمال ” ، والذي يكثف الجرعات اللياقية لدي اللاعبين من خلال الجري حول الملعب، واختتم المران بتمارين الإطالة تفكيك العضلات.

 

 

 

 

 


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