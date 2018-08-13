فتاة تصور رجلا عاريا خلسة!

سول(صدى):

قضت محكمة كورية جنوبية بسجن عشرينية عشر أشهر لاتهامها بتصوير زميلها عاريا خلسة ،؛ما أثارت تلك الظاهرة حالة من الجدل في البلاد.

وتفصيلا؛ أقدمت شابة عشرينية وتعمل عارضة على التقاط صور لزميل لها في كلية الفنون عاريا ونشرها عبر الإنترنت ، وقد تم القبض عليها بعد أيام من الواقعة.

وفي الآونة الأخيرة انتشر تصوير النساء خلسة في كوريا الجنوبية خاصة في المدارس والمكاتب ووسائل النقل العام والمراحل وغرف تغيير الملابس في الشارع ، حيث بلغت الحالات المبلغ عنها للشرطة أكثر من 6500 العام الماضي ويقوم المخالفين بنشر الصور عبر الإنترنت ، ولكن حالة الفتاة العشرينية أثارت الجدل لغرابتها.