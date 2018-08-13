بر الشرقية تنسق لحج 337 حاجا بالشرقية

محمد فؤاد (صدى):

نسق فرع جمعية البر بالمنطقة الشرقية مبرة الإحسان بمدينة الخبر لحج 337 حاجا ومنحتهم تصاريح لحج هذا العام 1439 شاملا كافة تكاليف رحلة الحج وقال الأمين العام لجمعية البر بالمنطقة الشرقية سمير بن عبد العزيز العفيصان أن الجمعية تهدف من هذه الحملة لتيسير فريضة الحج على الراغبين والمستحقين لأداء الفريضة من خلال تنسيق الجمعية مع الجهات الخيرية وفاعلي الخير وأوضح العفيصان أن الجمعية قامت بتشكيل لجنة لدراسة الطلبات بفرع الجمعية بالخبر “مبرة الإحسان حيث استهدفت في فرز الطلبات تحقق الشروط التالية في المتقدم لبرنامج الحج وهي أن يكون المتقدم سعودي الجنسية وألا يكون قد سبق له ولمحارمه الحج وأن يكون مقتدرا صحيا وعقليا وألا يتجاوز عمره 60 عاما و لا يقل عن 25 عاما وإن كان محرما لا يقل عمره عن 18 سنة وأضاف العفيصان أن اللجنة قامت بفرز الطلبات ورفعها لحملة الراجحي الخيرية حيث تم قبول 337 حاجا لهذا العام فيما قال الشيخ عادل المحيسن مدير فرع بر الشرقية بالخبر أن هناك 315 حاجا نسقت الجمعية لقبولهم مع حملة الراجحي الخيرية للحج في حين أن هناك 22 حاجا تم التنسيق لقبولهم عبر تبرع فاعلي الخير الذين رغبوا في التبرع لتمكين غير القادرين من أداء الحج وكشف المحيسن أن مبرة الإحسان تعد حاليا لدورة تثقيفية للحجاج الذين نسقت لحجهم لتعريفهم بمناسك الحج وتوعيتهم بعناصر الأمان الصحي أثناء أداء مناسك الحج حيث من المقرر لهذه الدورة أن تنطلق الثلاثاء القادم بمقر مبرة الإحسان بمدينة الخبر.