اللجنة الإشرافية للحج تناقش الاستعدادات النهائية لموسم الحج بالعاصمة المقدسة

محمد السعران(صدى):

عقدت اللجنة الإشرافية للحج والعمرة بهيئة الهلال الأحمر السعودي، برئاسة معالي الدكتور محمد بن عبدالله القاسم رئيس الهيئة اجتماعها الدوري في العاصمة المقدسة بحضور قيادات الهيئة، للوقوف على كافة الاستعدادات لأعمال موسم الحج 1439هـ.

وناقشت اللجنة خلال الاجتماع عدد من الموضوعات المتعلقة بخطة الحج للعام 1439هـ، أبرزها خطة العمل الإسعافي في نطاق مكة المكرمة والطرق المؤدية إليها وفي نطاق مشعر منى ومشعر عرفات والمزدلفة وداخل وخارج المسجد الحرام.

واستعرضت خطط سير العمل بالمراكز الإسعافية في العاصمة المقدسة ومدى جاهزيتها واستعدادتها لتقديم كافة الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن، كما ناقشت اللجنة خطط سير العمل في غرفة العلميات وآلية استقبال البلاغات وتجهيزاتها تقنيًا، بالاضافة إلى استعراض خطة الطوارئ والكوارث التي يتم التعامل بها في الحالات الطارئة خلال موسم الحج.

واطلعت اللجنة على تشغيل الأسطول الحديث من مركبات الإسعاف والدرجات النارية، والخطط التشغيلية في أبراج الجمرات ومشعر عرفة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.