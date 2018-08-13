كالينيتش يمدح ” غريزمان و كوستا “: من أفضل المهاجمين بأوروبا

ماجد محمد(صدى):

أثنى المهاجم الكرواتي ” نيكولا كالينيتش ” ، اليوم الإثنين، خلال تقديمه رسميًا من قبل ” أتلتيكو مدريد ” والذي سيحترف بصفوفه لثلاثة مواسم مقبلة، بزميليه في الفريق ” أنطوان غريزمان ودييغو كوستا ” ، قائلاً إنهما ” من أفضل المهاجمين في أوروبا “، مشيرًا إلى أنه سينافس بأقصى قوة للعب أساسيًا في صفوف ” الروخيبلانكوس ” .

وقال ” كالينيتش ” : ” ليس لدي خيار سوى المنافسة والقتال من أجل المشاركة مع الفريق، أنا أحترم هؤلاء اللاعبين كثيرًا، ولكن هناك الكثير من المباريات وبالتأكيد ستكون هناك لحظات من التعب والإرهاق وبهذا آمل في المشاركة واللعب مع الفريق “.

وأوضح اللاعب صاحب الـ30 عام، ” هذه فقط هي البداية، يتعين علي الاعتياد على العمل في النادي ومع زملائي بالفريق، أحتاج للمزيد من الوقت، في يوم الأربعاء المقبل (مباراة كأس السوبر الأوروبي أمام ريال مدريد) سنبذل أقصى جهودنا، سنلعب أمام منافس كبير للغاية وستكون المباراة صعبة ولكني آمل في الفوز “.

وأكمل ” كالينيتش “: ” أتابع أتلتيكو منذ وقت كبير وأعلم جيداً طريقة عمله، تحدثت مع ” شيمي فرساليكو ” الذي لعب لصفوفه في الموسمين الأخيرين وحاليًا تم إعارته للإنتر، فأنا أعلم أنه فريق يعمل كثيراً ويبذل أقصى ما لديه وذلك لا يقلقني، فأنا أرغب في اللعب وحجز مقعد أساسي في تشكيل الفريق ” .

والجدير بالذكر أن ” كالينيتش ” أحرز 121 هدفًا خلال مسيرته الاحترافية على مستوى الأندية بداية من مشاركته مع نادي هايدوك سبليت الكرواتي، ثم بلاكبيرن الإنجليزي، مرورًا بدنيبرو الأوكراني، وفيورنتينا وأخيرًا ميلان الإيطالي، بالإضافة إلى 15 هدفًا سجلها مع منتخب بلاده.