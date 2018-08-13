أمير تبوك يرأس مجلس المنطقة ويشيد بالخدمات المقدمة لضيوف الرحمن بمدينة الحجاج بمنفذ حالة عمار

محمود البلوي(صدى):

ترأس صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك رئيس مجلس المنطقة اليوم بقاعة اجتماعات المجلس بالامارة الجلسة الختامية للدورة الثانية للمجلس للعام المالي 1439/ 1440هـ وفي بداية الجلسة أكد سمو رئيس المجلس أن الجميع في تبوك يتشرفون بوجود خادم الحرمين الشريفين في نيوم بمنطقة تبوك لقضاء بعض الوقت للراحة ، وترأسه مجلس الوزراء وانعقاد مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية.

ما اطلع سموه المجلس على ما يتم من خدمات وتسهيلات لحجاج بيت الله الحرام القادمين عبر مدينة الحجاج بمنفذ حالة عمار والتي يقوم بها العاملين والعاملات من أبناء الوطن والمؤهلين على أعلى مستوى مثمنا لهم جهودهم ومشيرا الى مالمسه خلال وقوفه على الخدمات المقدمة بالمدينة من إعجاب وارتياح من الحجاج القادمين عبر المنفذ من ترتيبات أسهمت في سهولة إنجاز مرورهم متمنياً سموه للحجاج أن يؤدوا نسكهم غانمين بالأجر ويعودوا إلى بلادهم سالمين.

بعد ذلك تدارس المجلس الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال والتي تناولت سير العمل في المشاريع التنموية الجاري تنفيذها وحالتها ونسب الإنجاز فيها والتي بلغت 334 مشروعاً بتكلفه تجاوزت 12 مليار ريال وبنسب إنجاز مرتفعة . مشيرا الى اتخاذ الخطوات اللازمة مع الوزارات المعنية لمعالجة نسبة التعثر في بعض المشروعات والتي تبلغ نسبتها اقل من 7%

كما اطلع سمو رئيس المجلس الأعضاء على عدد من الخطابات الواردة من أصحاب المعالي الوزراء بشأن المشروعات الجديدة المعتمدة إلى جانب من النقاط المدرجة ووجه حيالها باللازم .