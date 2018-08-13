” الإسكان ” تتفاعل مع مواطن يطالبها بزيادة منتجاتها

علي القحطاني (صدى):

تفاعلت وزارة الإسكان مع مواطن طلب منها أن تقدم منتجاتها في جميع مناطق المملكة كي يستفيد منها أكبر عدد من المواطنين.

وردت قائلة : أبشر بالخير وسوف ترى ما يسرك تختلف الأسعار بحسب المساحة ومنطقة المشروع وتختلف المساحات للمنتج السكني بحسب الكثافة السكنية، كما أننا نسعى على تلبية رغبات كل مستفيد في مختلف المناطق.

وأضافت الإسكان: هدفنا هو راحة المواطن وتوفير له السكن المناسب في أسرع وقت وبأقساط ميسرة، علمًا بأن جميع مشاريع الوزارة تكون مزودة بكامل الخدمات.