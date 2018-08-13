بنك الجزيرة يعلن عن وظائف إدارية شاغرة للسعوديين

فاطمة المالكي(صدى):

كشف بنك الجزيرة عبر موقعه الإلكتروني عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، لحملة درجة البكالوريوس في تخصصات (المالية، أو الاقتصاد، أو المحاسبة)، أو ما يعادلها.

وأوضح بنك الجزيرة أن العمل سيكون بمقر البنك الرئيس في محافظة جدة، مبينا أن الوظائف المتاحة على مسمى رئيس التقارير القانونية والإدارة المالية، رئيس مراقبة الموازنة العامة.

وأضاف البنك، أن التقديم سيبدأ من تاريخ 13 أغسطس 2018م، والتقديم مستمر حتى تاريخ 12 أكتوبر 2018م حتى تاريخ 12 أكتوبر 2018م عبر موقعه الإلكتروني للتوظيف، مشيرا أنه للتقديم ومعرفة تفاصيل وشروط الوظائف الشاغرة، يرجى الدخول على الرابط التالي هنـــــا .