حاج باكستاني يستعيد حقيبته اليدوية بعد أن نسيها في سيارة أجرة

نايف السالم(صدى):

تمكن أحد الحجاج من الجنسية الباكستانية، اليوم الاثنين، من العثور على حقيبته اليدوية التي نسيها في سيارة أجرة تابعة لإحدى شركات النقل من مكة المكرمة إلى المدينة المنورة وبها 7 آلاف ريال.

وتسلّم الحاج الباكستاني حقيبته اليدوية كاملة، حيث احتفظ بها سائق الأجرة وقام بتسليمها إلى أمانات الشركة، حيث تواصل مقر وكالة وزارة الحج والعمرة لشؤون الزيارة بالمدينة المنورة، معها لتسليم المفقودات للحاج.