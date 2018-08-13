التدريب التقني تعلن أسماء المرشحين بالوظائف التدريبة الرجالية

فاطمة المالكي(صدى):

كشفت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، اليوم الإثنين، عن أسماء المرشحين لشغل وظائف التدريبية الرجالية لعام 1439هـ، والتي أُعلن التقديم عليها خلال الفترة من 1439/10/14 وحتى 1439/10/18.

وطالبت ” المؤسسة ” ، المرشحين المعلنة أسماؤهم استكمال إجراءات التعيين والتقيد بالمدد المحددة حسب ما هو موضح أدناه ” مراجعة الإدارة العامة للموارد البشرية بديوان المؤسسة بحي المربع لمن هم بمدينة الرياض أو مراجعة أقرب وحدة تدريبية لمقر إقامتك (كلية تقنية، كلية اتصالات، معهد صناعي ثانوي)، خلال مدة أقصاها يوما عمل من تاريخ 1439/12/16، للحصول على تحويل لإجراء الفحص الطبي، وتسليم نموذج الكشف الطبي خلال 5أيام من تاريخ توقيعه من الإدارة العامة للموارد البشرية، أو الوحدة التدريبية.

وأوضحت ” المؤسسة ” ، أن عدم تقيد المرشح بالمدة المحددة أعلاه سيترتب عليه استبعاده من الترشيح وترشيح الاحتياطي دون الرجوع له.

وأكدت ” المؤسسة ” ، أنه على الموظفين بالقطاع الحكومي مراجعة إدارة الموارد البشرية بديوان المؤسسة لاستلام خطاب طلب نقل خدمات واستكمال نموذج (101- أ) وتوقيعه من جهة العمل مع إرفاق بيان الخدمة وخطاب موافقة على نقل خدماته إلى المؤسسة خلال مده أقصاها ثلاثة أيام من تاريخ 1439/12/16، وأن تكون المباشرة خلال مدة لا تتجاوز 15 يومًا من تاريخ صدور القرار، علماً بأن عدم تقيد المرشح بالمدة المحددة أعلاه سيترتب على ذلك استبعاده من الترشيح وترشيح الاحتياطي دون الرجوع له.

وشددت ” المؤسسة ” على أن تكون مباشرة المرشحين بعد صدور قرار التعيين، ولن تقبل أي مباشرة قبل صدور القرار، وافتة إلى إنه للإطلاع على أسماء المرشحين برجاء زيارة الرابط التالي :https://www.tvtc.gov.sa