النصر يفوز على الجزيرة بهدفين مقابل هدف

نواف السالم(صدى):

تغلب نادي النصر على نظيره ” الجزيرة ” الإماراتي، اليوم الإثنين، بهدفين مقابل هدف، وذلك في مباراة الذهاب التي جمعت الفريقين اليوم ضمن الجولة الأولي للدور الـ32 من بطولة كأس العرب للأندية.

وسجل أهداف نادي النصر اللاعب ” يحيى الشهري ” بالدقيقة 15، واللاعب ” أحمد موسى “، فيما سجل نادي ” الجزيرة ” هدف التعادل في مرمي النصر بالدقيقة 22 من زمن الشوط الأول.