النصر يفوز على الجزيرة بهدفين مقابل هدف
تغلب نادي النصر على نظيره ” الجزيرة ” الإماراتي، اليوم الإثنين، بهدفين مقابل هدف، وذلك في مباراة الذهاب التي جمعت الفريقين اليوم ضمن الجولة الأولي للدور الـ32 من بطولة كأس العرب للأندية.
وسجل أهداف نادي النصر اللاعب ” يحيى الشهري ” بالدقيقة 15، واللاعب ” أحمد موسى “، فيما سجل نادي ” الجزيرة ” هدف التعادل في مرمي النصر بالدقيقة 22 من زمن الشوط الأول.
غباشي النقراشي[ عدد التعليقات: 197 ] نشر منذ 1 ساعة
ياحليلكم ياحمير اسيا شفتو احمد موسى فاز النصر بكل جداره ماهو زي فريقكم الله لايوفقه فايز امس بهدف غش
غباشي النقراشي[ عدد التعليقات: 197 ] نشر منذ 1 ساعة
ياحليلكم ياحمير اسيا شفتو احمد موسى فاز النصر بكل جداره ماهو زي فريقكم الله لايوفقه فايز امس بهدف غش
alfahd42[ عدد التعليقات: 17936 ] نشر منذ 1 ساعة
الف مبروك وعقبال الكأس
alfahd42[ عدد التعليقات: 17936 ] نشر منذ 1 ساعة
ياليت المحرر يفكنا من المعلقين اللي مايحترمون القارئ
يانصر معاك للأبد 💛[ عدد التعليقات: 68 ] نشر منذ 25 دقيقة
الف الف الف مبروووك لكل عالمي الفوز
هذي البدايه والوعد قدام
alfahd42[ عدد التعليقات: 17936 ] نشر منذ 15 دقيقة
الله يبارك فيك وعقبال التاهل للعالميه مره اخرى