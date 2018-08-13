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النصر يفوز على الجزيرة بهدفين مقابل هدف

النصر يفوز على الجزيرة بهدفين مقابل هدف
نواف السالم(صدى):

تغلب نادي النصر على نظيره ” الجزيرة ” الإماراتي، اليوم الإثنين، بهدفين مقابل هدف، وذلك في مباراة الذهاب التي جمعت الفريقين اليوم ضمن الجولة الأولي للدور الـ32 من بطولة كأس العرب للأندية.

وسجل أهداف نادي النصر اللاعب ” يحيى الشهري ” بالدقيقة 15، واللاعب ” أحمد موسى “، فيما سجل نادي ” الجزيرة ” هدف التعادل في مرمي النصر بالدقيقة 22 من زمن الشوط الأول.


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6 تعليقات

[ عدد التعليقات: 197 ] نشر منذ 1 ساعة

ياحليلكم ياحمير اسيا شفتو احمد موسى فاز النصر بكل جداره ماهو زي فريقكم الله لايوفقه فايز امس بهدف غش

[ عدد التعليقات: 197 ] نشر منذ 1 ساعة

ياحليلكم ياحمير اسيا شفتو احمد موسى فاز النصر بكل جداره ماهو زي فريقكم الله لايوفقه فايز امس بهدف غش

[ عدد التعليقات: 17936 ] نشر منذ 1 ساعة

الف مبروك وعقبال الكأس

[ عدد التعليقات: 17936 ] نشر منذ 1 ساعة

ياليت المحرر يفكنا من المعلقين اللي مايحترمون القارئ

[ عدد التعليقات: 68 ] نشر منذ 25 دقيقة

الف الف الف مبروووك لكل عالمي الفوز

هذي البدايه والوعد قدام

[ عدد التعليقات: 17936 ] نشر منذ 15 دقيقة

الله يبارك فيك وعقبال التاهل للعالميه مره اخرى

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