بالصور.. القبض على عدد من المخالفين ومروجي المخدرات بمركز الحبيل

محمد السعران(صدى):

تمكن مخفر شرطة مركز الحبيل وشعبة التحريات والبحث بمحافظة رجال ألمع صباح اليوم الإثنين من القبض على أثنين من الجالية الإثيوبية مجهولي الهوية الذين امتهنو ترويج وبيع المخدرات في أوساط الشباب وذلك بعد تبادل لإطلاق النار معهم وإصابة أحدهم ، حيث عثر بحوزتهم على ما يقارب ستون حبة من الكبتاجون المخدر وعبوتين من العرق المسكر كما وجد بحوزتهم أسلحة نارية أحدها رشاش والآخر مسدس وعدد من الذخيرة لتلك الأسلحة ، بالإضافة إلى القبض على ما يقارب الخمسة عشر شخصاً من نفس الجنسية مجهولي الهوية ، وذلك في حملة أمنية بتوجيهات سعادة مدير شرطة منطقة عسير وسعادة مدير شرطة محافظة رجال ألمع العقيد خالد العلكمي .

هذا وقد عبر الكثير من أهالي مركز الحبيل عن سعادتهم بهذا الإنجاز مؤكدين أنه ليس بمستغرب على القيادات الأمنية بالمحافظة وعلى رأسهم سعادة مدير شرطة المنطقة اللواء صالح القرزعي ومدير شرطة محافظة رجال ألمع ومدير مخفر شرطة الحبيل رئيس رقباء أحمد العسيري ، مؤكدين الاستمرار بتكثيف هذه الحملات للقضاء على مروجي هذه السموم التي تهدف إلى هدم شباب الوطن وتدميرهم .