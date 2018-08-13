بعد بيكيه.. ديفيد سيلفا يعلن اعتزال اللعب الدولي

نواف السالم(صدى):

أعلن لاعب خط الوسط الإسباني في نادي مانشستر سيتي، ديفيد سيلفا، اليوم الاثنين، اعتزاله اللعب الدولي مع منتخب إسبانيا.

يذكر أن سيلفا (32 عاما) ، قد فاز مع منتخب بلاده بلقب بطولة كأس العالم لكرة القدم عام 2010 وعام 2008 وبطولة أوروبا عام 2012 ولعب 125 مباراة مع إسبانيا بعد ظهوره لأول مرة عام 2006.

وقال اللاعب الإسباني، إنه ” فخور للغاية ” بإنجازاته مع المنتخب، مضيفًا أن قرار الاعتزال هو أصعب قرار اتخذه في مسيرته الكروية.

وأضاف في بيان له : ” لم يكن من السهل بعد كل ما اختبرته كتابة هذه السطور.. لقد قضيت عدة أيام في التفكير في هذا الأمر. لقد منحني الفريق الوطني كل شيء وساعدني في النمو كلاعب وشخص ” .