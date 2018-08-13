الإعلامي فهد الفهيد في ذمه الله

سعيد العجل(صدى):

توفي قبل قليل الإعلامي فهد الفهيد بأحد المستشفيات في بريطانيا بعد تعرضه لحادث دهس الاسبوع الماضي ادخل على إثره المستشفى حيث كانت حالته حرجة للغاية وقد أجريت له عملية جراحية قبل ثلاثة أيام عاد بعدها للعناية الفائقة قبل أن يعلن عن وفاته بعد عصر اليوم .

وصحيفة صدى بكافة منسوبيها تتقدم بخالص العزاء والمواساة لااخته الدكتورة سعاد الفهيد و لأسرة الفقيد ومحبية وللوسط الإعلامي.

وتسال ا المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته .

انا لله وانا اليه راجعون.