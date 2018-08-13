نزلاء دار الرعاية الاجتماعية بالطائف في ضيافة ملتقى ألوان الصيفي

الطائف(صدى):

أقامت لجنة التنمية الاجتماعية بالسيل برنامج لنزلاء دار الرعاية الاجتماعية بالطائف وذلك ضمن برنامج ملتقى ألوان الصيفي والذي يقام بالشراكة مع امانة محافظة الطائف وجمعية مراكز الأحياء بالطائف وذلك يوم الأحد 1 / 12 / 1439هـ بحديقة الفيصلية بالحوية ، ويهدف البرنامج إلى إخراجهم من رتابة الدار إلى آفاق رحبة من الفسحة وخلق أجواء لتقوية المحبة والترابط والتآخي و تشجيعهم على الاندماج في المجتمع واستغلال أوقاتهم بشكل مفيد وممتع ، وإخراجهم من عزلتهم التي فرضت عليهم بسبب الظروف الصحية والاجتماعية ، وهو ما يعيدهم بشكل أفضل إلى حلقة التواصل المجتمعي، ويجدد لديهم الشعور بكونهم لا يزالون جزءاً لا يتجزأ من المجتمع , وقد شمل البرنامج عروض انشادية وفقرات مسرحية وتم تكريهم في نهاية البرنامج من قبل زوار الحديقة .

وقد اوضح رئيس لجنة التنمية بالسيل د/ غويزي القثامي أن ملتقى ألوان الصيفي قدم عدد من الفعاليات والبرامج خلال فترة الصيف واستهدف الملتقى زوار الحديقة وبرعاية من مؤسسة السبيعي الخيرية .