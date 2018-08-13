قرقاش: انخفاض هجمات تنظيم القاعدة باليمن بأكثر من 93% خلال 3 سنوات

فهمي محمد(صدى):

أكد الدكتور أنور قرقاش، وزير الدولة للشؤون الخارجية بالإمارات، أن تنظيم القاعدة لا يهدد اليمن فحسب ولكن هو بمثابة تهديد للعالم كله.

وقال في سلسلة تغريدات له بموقع ” تويتر ” : ” لقد هددنا جميعاً وما زال يهددنا. لن تتفاوض الإمارات أبداً مع الإرهابيين أو تمويلهم أو دعمهم – بخلاف بعض الجهات الحكومية الأخرى في المنطقة ” .

كما أوضح أن تنظيم القاعدة في اليمن، أصبح محاصرًا بشكل يجعل قدرته على تصدير الإرهاب الدولي شبه منعدمة، مؤكدًا على انخفاض هجمات التنظيم الإرهابي بشكل كبير في اليمن منذ انطلاق عمليات التحالف العربي.

وأشار إلى انخفاض هجمات القاعدة في اليمن بأكثر من 93٪ في السنوات الثلاث الماضية ومقتل الأغلبية العظمى من قادة التنظيم.