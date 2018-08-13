جامعة الأميرة نورة تعلن مواعيد الاختبارات بعد تقديم ” إجازة الأضحى “

علي القحطاني (صدى):

قررت جامعة الأميرة نورة تأجيل اختبارات الغد إلى يوم الثلاثاء الموافق الثلاثاء 1439/12/17هـ ، مع إتاحة اختبارات بديلة للطالبات اللاتي لن تستطيع الحضور، وذلك بعد تقديم إجازة عيد الأضحى المبارك.

جاء ذلك خلال تغريدة لجامعة الأميرة نورة عبر تويتر تضمنت: ” بناءً على الأمر السامي بتقديم إجازة عيد الأضحى المبارك نحيط طالباتنا العزيزات بتأجيل اختبارات الغد إلى يوم الثلاثاء 1439/12/17هـ الموافق 2018/8/28م والطالبات اللاتي لن يتمكن من حضور الاختبار في التاريخ المحدد أعلاه سيتم تقديم اختبار بديل لهن مع بداية الفصل الدراسي الأول ” .