مدارس تعليم تبوك تواصل اختبارات الفصل الصيفي حتى الأربعاء المقبل

تبوك(صدى):

أوضحت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة تبوك ممثلة في لجنة الفصل الصيفي أن اختبارات الفصل الصيفي في جميع المدارس الثانوية (بنين-بنات) المطبقة لبرنامج الفصل الصيفي سيتم استكمالها وفق ماهو مجدول سابقاً حتى يوم الأربعاء 4 / 12 / 1439هـ وذلك بناء على توجيه معالي نائب وزير التعليم .

من جهة ثانية التقى المدير العام للتعليم بمنطقة تبوك إبراهيم بن حسين العُمري بمكتبه اليوم مشرف العموم في الوزارة جابر الشهري الذي قام بزيارات لمدارس المنطقة التي طبقت نظام الفصل الصيفي هذا العام واطلع على سير العمل والتقى بقادة المدارس الثانوية والمعلمين والطلاب ونوه خلال لقائه بمدير التعليم بجودة العمل ومؤشرات الانضباط المميزة في المدارس في الحضور والتقيد بالخطط والبرامج المنظمة.

فيما أعرب مدير التعليم عن خالص شكره وتقديره لمشرف العموم مؤكداً على تظافر الجهود بين الجميع بما يخدم أبناءنا الطلاب وبناتنا الطالبات ويوفر لهم البيئة التربوية المناسبة في المدارس منوهاً بدعم ومتابعة معالي وزير التعليم ومعالي نائبه.