بالفيديو: متسول يدهش المارة بتصرف مثير.. وصاحب مقهى ينحني أمامه

نيودلهي(صدى):

أثار متسول هندي دهشة المارة المتواجدين في إحدى الشوارع بعد إخراجه عشرات اللفافات من الأموال من جيوب ملابسه الرثة.

حيث أظهر مقطع فيديو لحظة إخراج المتسول عشرات اللفافات من الأموال من جيوب ملابسه الرثة، وسط دهشة من الموجودين حوله،ويبرزهم متفاخرًا.

وأبان الفيديو قيام المتسول الذي لن يرتدي حذائا بقدمه بتكرار إخراج الأموال من جيوب مختلفة من قميصه قبل و يجلس على طاولة في مقهى ويتناول مشروبًا كان موضوعًا أمامه، فيما يقدم صاحب المقهى تحية خاصة له، منحنيًا أمامه تعبيرًا عن التقدير والاحترام.