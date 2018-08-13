طبيبة تطعن زوجها بالسكين بسبب رغبته الزواج في شقتها

القاهرة(صدى):

قررت طبيبة مصرية أن تتخلص من زوجها بعد قدومه مصطحبًا معه فتاة مراهقة إلى شقة الزوجية، ليخبرها برغبته في الزواج منها.

وسددت الطبيبة عدة طعنات لزوجها، في محاولة منها للتخلص منه، إلا أنه تم نقله للمستشفى، لتبدأ الإجراءات ببلاغ رسمي من مستشفى الهرم بالقاهرة لقسم الشرطة التابعة له.

وقالت الزوجة في التحقيقات إنها فوجئت بقدوم زوجها مصطحبًا معه فتاة مراهقة إلى شقة الزوجية، ليخبرها برغبته في الزواج منها، بل والإقامة معها في نفس الشقة، لتبدأ المشاجرة بينهما، تطورت إلى قيامه بالاعتداء عليها.