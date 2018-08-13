مؤشر الطقس في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة والمدينة المنورة وجدة

مكة المكرمة(صدى):

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في رسالتها الإرشادية التي تبثها بالتعاون مع وكالة الأنباء السعودية عن حالة الطقس المتوقعة – بمشيئة الله – خلال موسم حج هذا العام 1439هـ في منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة والمشاعر المقدسة ليوم غد الثلاثاء هي الآتي: مكة المكرمة: الطقس: أتربة مثارة، الحرارة: 41 د.م، الرطوبة: 30 %, عرفات: الطقس: أتربة مثارة، الحرارة : 41 د.م، الرطوبة : 20%, منى: الطقس: أتربة مثارة، الحرارة: 41 د.م، الرطوبة: 20%, مزدلفة: الطقس: أتربة مثارة، الحرارة: 41 د.م، الرطوبة: 20% .

أما في المدينة المنورة: الطقس: أتربة مثارة، الحرارة: 44 د.م، الرطوبة: 5 %, جدة: الطقس: أتربة مثارة، الحرارة: 38 د.م، الرطوبة: 45%.